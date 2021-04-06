ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не знали про обмеження: в Одесі студенти з Індії знімали військову частину з дрона

Новость на русском → Одеса, Вівторок 06 квітня 2021 13:59
Не знали про обмеження: в Одесі студенти з Індії знімали військову частину з дрона Фото: студенти з Індії знімали з дрона військову частину (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Патрульні військового містечка Одеського загону морської охорони виявили дрон, що кружляв над територією військової частини. Зйомку вели студенти з Індії.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

"Громадяни не мали при собі документів і повідомили, що є громадянами Індії й вчаться у медичному вузі. Під час з'ясування обставин іноземці пояснили, що захоплюються фото- і відеозйомкою, а про режимні обмеження у контрольованому прикордонному районі нібито нічого не знали", - інформують прикордонники.

Чоловіка і жінку затримали та передали представникам Нацполіції. У діях іноземців вбачаються ознаки правопорушення по ст. 111 КУпАП (Порушення правил безпеки польотів).

Нагадаємо, на початку лютого в Києві співробітники Нацгвардії затримали чоловіка. Він намагався вести відеозйомку з дрона на території Інституту ядерних досліджень НАН України.

Як писало РБК-Україна, восени 2020 року в Києві біля Лук'янівського СІЗО правоохоронці затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переправити затриманим наркотики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Одеса дрон воинская часть
NEWS
Зеленський хоче ПДЧ і назвав вступ до НАТО шансом завершити війну на Донбасі
Зеленський хоче ПДЧ і назвав вступ до НАТО шансом завершити війну на Донбасі
DAILY
Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік