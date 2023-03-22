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Находки на астероиде могут свидетельствовать о космическом происхождении жизни на Земле

Фото: Материалы из астероида могут свидетельствовать о космическом происхождении жизни на Земле (Nasa)
Автор: РБК-Украина

В образцах астероида Рюгу ученые обнаружили органические соединения, которые могут свидетельствовать о том, что важные для зарождения жизни элементы прилетели на планету Земля в камнях из космоса миллиарды лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В горных породах астероида Рюгу, добытых с помощью космического корабля Японского агентства Hayabusa 2 в 2019 году, ученые обнаружили химические соединения урацил и ниацина.

“Наш главный вывод состоит в том, что урацил и ниацин, оба из которых биологически важны, уже присутствуют во внеземных средах и, возможно, поставлялись на раннюю Землю как компонент астероидов и метеоритов. Мы считаем, что они играли роль в пребиотиках”, - сказал астрофизик Ясухиро Оба из Университета Хоккайдо в Японии,

Эти открытия хорошо согласуются с гипотезой о том, что такие космические тела, как кометы, астероиды и метеориты, бомбящие раннюю Землю, засеяли молодую планету соединениями, которые помогли проложить путь для появления первых микробов.

Ранее мы сообщали, что четверо астронавтов миссии Crew-5 вернулись на Землю после пятимесячного пребывания в космосе.

Напомним, новое исследование группы ученых доказало связь вируса COVID-19 с енотовидными собаками на рынке в Ухане, Китай.

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