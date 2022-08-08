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Ми не знаємо, що у голові у Путіна: посол України в Туреччині про ризики "зернової угоди"

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Ризик зриву "зернової угоди" завжди існує через непередбачувані вчинки з боку Росії. Туреччина й ООН повинні контролювати ситуацію й не давати можливості голові Кремля Володимиру Путіну зірвати угоду.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

Посол як приклад нагадав про російський удар по Одеському порту на наступний день після підписання угоди. За його словами, вчинок Москви був ляпасом сторонам, які підписували угоду.

"Ми не знаємо, що в голові у Путіна. Це зараз головна загроза. Плюс не виключені спроби десь спробувати перехопити кораблі в морі чи спробувати атакувати їх", - додав Боднар.

Як відзначив посол, Туреччина й ООН повинні контролювати ситуацію та слідкувати за виконанням угоди.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Перший корабель з зерном вийшов у Чорне море ще 1 серпня.

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