RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Понадобилось 57 лет: Hyundai выпустил 100-миллионный автомобиль

Фото: Hyundai выпустил 100-миллионный автомобиль (hyundai.news)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai отпраздновала выпуск 100 млн автомобилей. Достижение было получено за 57 лет с момента основания компании, что сделало ее одной из самых быстрых в мировой автомобильной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В честь этого достижения Hyundai Motor провела церемонию на своем заводе в Ульсане в Южной Корее. В знак благодарности за непоколебимую поддержку и доверие своих клиентов компания передала свой 100-миллионный автомобиль IONIQ 5, как и первый, непосредственно клиенту. В ходе специальной церемонии передачи автомобиль сошел с конвейера окончательной проверки в транспортном центре завода в Ульсане.

"Достижение глобального совокупного производства в 100 млн автомобилей является важным получением, которое стало возможным благодаря нашим клиентам по всему миру, избравшим и поддержавшим Hyundai Motor с самого начала", - сказал Джей Хун Чхан, президент и генеральный директор Hyundai Motor Company.

Завод в Ульсане, на котором собрали юбилейный автомобиль, начавший работу в 1968 году. В частности, в 1975 году завод выпустил первую серийную самостоятельную модель бренда под названием Pony.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Hyundai MotorАвтомобильный рынок