Значительно теплее нормы: прогноз погоды на последний месяц зимы

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 29-83 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 0-6 градусов мороза, на юге и Закарпатье местами 1-4 градуса тепла.

Абсолютный минимум температуры в Украине – 15-39 градусов мороза, абсолютный максимум температуры 12-24 градусов тепла, на юге и юго-западе до 24 тепла.

Среднее месячное количество осадков в феврале составляет 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.