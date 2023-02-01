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Значительно теплее нормы: прогноз погоды на последний месяц зимы

Фото: в феврале ожидается теплая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 29-83 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 0-6 градусов мороза, на юге и Закарпатье местами 1-4 градуса тепла.

Абсолютный минимум температуры в Украине – 15-39 градусов мороза, абсолютный максимум температуры 12-24 градусов тепла, на юге и юго-западе до 24 тепла.

Среднее месячное количество осадков в феврале составляет 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.

Напомним, среднемесячная температура декабря 2022 года в Киеве составила 0,7 градусов мороза, что выше климатической нормы на 1,1 градусов.

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Погода в УкраинеГидрометцентр