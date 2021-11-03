Значні іноземні інвестиції у видобуток нафти та газу в Україні під загрозою

Киев, 3 ноября 2021 г.: 8 мая 2020 года было объявлено, что британская компания York Energy, входящая в группу американской нефтегазовой компании Alpha Energy, выиграла конкурс на заключение с правительством Украины соглашения о распределении углеводородов (Соглашение о разделе продукции - СРП), которые будут добываться в рамках Ичнянского участка. За последние 18 месяцев компания York Energy, ее руководители и профессиональные консультанты приложили значительные усилия и ресурсы для согласования всех необходимых юридических формальностей для того, чтобы без промедления начать работу на участке. Компания York Energy за свой счет подготовила первый проект СРП, хотя обязательства по подготовке первого проекта соглашения возлагались на Межведомственную комиссию как представителя государства. После этого компания York Energy несколько месяцев терпеливо ждала предоставления Межведомственной комиссией и соответствующими государственными органами комментариев по проекту СРП. После получения комментариев, компания York Energy предоставила быстрые и конструктивные ответы, соглашаясь или договорившись о приемлемом компромиссе по всем нерешенным вопросам. В настоящее время проект СРП находится в согласованной и готовой к подписанию форме, а компания York Energy остается готовой начать работу. На этой неделе компания подписала Меморандум о взаимопонимании с компанией Halliburton о предоставлении широкого спектра услуг по бурению и разработке месторождений.

К сожалению, несмотря на то, что до конца срока подписания СРП остается всего одна неделя, конструктивное развитие событий внезапно остановилось, ставя под угрозу достижение положительного результата. 26 октября 2021 после согласования всех технических вопросов, Межведомственная комиссия должна была принять решение путем голосования по рекомендации Кабинета Министров Украины, чтобы утвердить соглашение. Однако непосредственно перед голосованием один из членов Межведомственной комиссии, а также народный депутат Верховной рады, эмоционально и безосновательно выразил возражения, утверждая, что компания York Energy не является добросовестным инвестором и что она и ее материнская компания Alpha Energy должны предоставить дополнительную, неопределенную и количественно нерассчитанную финансовую гарантию. Выступление этого члена комиссии нарушило конструктивное рассмотрение вопроса и сорвало запланированное голосование, что привело к тому, что Межведомственная комиссия отложила рассмотрение этого вопроса на заседание, состоявшееся 1 ноября 2021 года. На этом заседании было проведено голосование с только двумя голосами "за" и 11 воздержавшихся, после чего от другого члена Межведомственной комиссии вновь прозвучали негативные комментарии с безосновательными тезисами о финансовой несостоятельности инвестора. В результате принятие решения было вновь отложено на более позднюю дату на этой неделе. Поскольку законодательно установленный срок подписания СРП — 8 ноября 2021 года, такая задержка и связанная с ней неопределенность вызывают серьезные опасения по поводу того, будет ли проект утвержден.

Несправедливое и необоснованное заявление ставит под сомнение хорошую и установившуюся репутацию инвестора и создает серьезный риск для его запланированных инвестиций в Украине. Компания Alpha Energy получила соответствующие разрешения в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве по эксплуатации нефтегазовых оншорных и оффшорных объектов. В настоящее время компания Alpha Energy является оператором по нефтегазовым проектам на площади в 100 000 акров (примерно 405 кв.км) в американских штатах Техас и Колорадо, а также в Великобритании. Инвестор подготовился к реальной работе на украинском месторождении путем инвестирования в разработку месторождения и планирования, в частности, в определение конкретных мест бурения и разработки проектов скважин. Компания готова приступить к работе и пробурить первые скважины, как только украинская документация и разрешительные процессы будут завершены. Несмотря на все эти факты и результаты тендера, согласно которому проект передается инвестору с соблюдением всех требований украинского законодательства, некоторые члены Межведомственной комиссии утверждают, что компании York Energy и Alpha Energy не имеют достаточной квалификации для работы в Украине и просят предоставить дополнительные и неопределенные финансовые гарантии, которые не требуются законом и никогда не требовались от других инвесторов в отношении уже подписанных соглашений о разделе продукции. Таким образом, это предложение можно считать явно дискриминационным.

Кроме абсурдности и дискриминационного характера заявлений, сделанных на заседании Межведомственной комиссии, с точки зрения верховенства права это очень странная позиция, которая проявилась именно в это время. Украина активно ищет международных инвесторов, в частности, в энергетическую отрасль. Компания York Energy соблюдала процедуру заключения СРП в полном соответствии с законодательством Украины. У проекта соглашения нет юридических, технических или коммерческих спорных вопросов. Этот процесс длится почти полтора года, срок подписания СРП приближается, и нет альтернативного инвестора или иного пути развития месторождения. Возникает вопрос выбора – либо двигаться в направлении достижения Украиной энергетической независимости, цели, для реализации которой прежде и были предложены проекты по СРП, либо позволить определенным личным интересам вмешаться в этот процесс.

Таким образом, возникает очевидный вопрос: почему через полтора года работы и с согласованным соглашением, готовым к подписанию, в последнюю минуту появляется безосновательное требование со стороны некоторых членов Межведомственной комиссии, которое угрожает лишить иностранного инвестора бизнес возможности, а Украину – значительных иностранных инвестиций в критически важный сектор экономики?

Компания York Energy обращается с просьбой к украинским властям вмешаться для того, чтобы не допустить нарушения прав инвестора, компании York Energy, и обеспечить проведение надлежащих процедур Межведомственной комиссией в соответствии с требованиями закона и подлинными интересами Украины.

*Матеріал розміщено на правах реклами