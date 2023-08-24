Заставил солдат строить ему дом. ГБР задержало заместителя командира части под Львовом
Заместитель командира одной из воинских частей Львовской области заставил солдат строить для него имение. Правоохранители его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали дела
С середины июля этого года солдаты, вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, работали на частном объекте "командира".
К ремонтно-строительным работам на своей двухэтажной вилле он привлек 7 военнослужащих.
Что еще удалось обнаружить ГБР
Также, по оперативным данным, чиновник наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена.
"По имеющимся данным, в нем военнослужащим продавали продукты питания, которые государство официально выделяло для обеспечения военных", - сообщили в ГБР.
Что ему теперь угрожает
Сейчас состоялись обыски по месту жительства фигуранта. Правоохранители изъяли документацию, и большую сумму денег в разной валюте.
Фото: Обыски (dbr.gov.ua)
Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением. Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до 12 лет. Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения - содержание под стражей.
Скандалы в военкоматах
Напомним, в Украине в последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.
В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.
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