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Заставит зло уйти из Украины. Зеленский хочет создания "коалиции дальнобойных ракет"

Новина українською →
Украина, Великобритания, Среда 08 февраля 2023 18:11
Заставит зло уйти из Украины. Зеленский хочет создания "коалиции дальнобойных ракет" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (скриншот: youtube.com/watch?v=KHyLhGDfTeg)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Зеленский уверен, что "коалиция ракет большой дальности заставит зло отступить" и призвал мир в целом, и Британию в частности, предоставить Украине боевые машины в рамках "коалиции самолетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Британии на телеканале "Суспільне. Новини".

Он отметил, выступая в Вестминстер-холле, что дальнобойное оружие сможет уничтожить укрытие врага в глубине оккупированных территорий, а ракеты большой дальности заставят российского агрессора полностью уйти с украинской территории.

"Украинские солдаты тренируются в Британии, в частности управлению "Челленджерами" - вашими основными боевыми танками. И это - уже действующая "танковая коалиция". "Коалиция ракет большой дальности" является последней из всех. Она позволит нам заставить зло полностью уйти из нашей страны", - подчеркнул он.

По словам президента Украины, сейчас зло все еще остается вокруг, и битва продолжается.

"Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто отважно защищает свободу. И этим прокладывает путь к новой истории. Истории мира, умеющего быстро прийти на помощь. Знающий, как быть эффективным в защите. Это будет новая реальность свободного мира!" - заявил Зеленский.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки, поскольку они необходимы для победы над российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Победа Украины над российской агрессией поменяет мир, поскольку это будет победой над самой идеей войны".

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