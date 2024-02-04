Для укрепления экономики Нацбанк должен продлить валютную либерализацию, - эксперт

По его мнению, введенные в первые дни войны валютные ограничения были вынужденным и правильным шагом для удержания финансовой и макроэкономической стабильности.

"Сейчас валютные ограничения мешают нормальной работе бизнеса. Ни один иностранный бизнес не может вложить деньги и ожидать, что уже в следующем году предприятие начнет платить дивиденды. Поэтому инвесторы боятся инвестировать в Украину из-за невозможности возвращения своих дивидендов", - пояснил эксперт.

То же касается внешних кредитов и облигаций, которые нужно выплачивать, чтобы избежать дефолта бизнеса.

Он также добавил, что дефолт значительно ограничит операционную деятельность бизнеса, а также возможность всего частного сектора Украины привлекать новые кредитные ресурсы.

"Невыполнение частными компаниями их финансовых обязательств окажет негативное влияние на репутацию Украины, что осложнит привлечение кредитов для восстановления страны", - подчеркнул Магда.

По его убеждению, сейчас в повестке дня – дальнейшая валютная либерализация, которая позволит перечислять средства за границу в объемах, необходимых хотя бы для погашения внешних кредитных обязательств.

"Сегодня Нацбанку важно продолжить работать над дальнейшей валютной либерализацией и устранить валютные ограничения для частного сектора. Для укрепления экономики государство должно признать роль частного сектора и позволить частному бизнесу проглотить немного воздуха", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что регулятор работает над вторым этапом валютной либерализации.