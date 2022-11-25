Сменили тактику. В "Укрэнерго" дали оптимистичный прогноз по свету

По его словам, сейчас ожидается набор мощностей на атомных станциях. В частности, на Ровенской АЭС.

"Соответственно, процент покрытия потребления будет расти, хотя уже не так стремительно, как мы восстанавливались после системной аварии, которая произошла во вторник. Мы планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом 25%. Это показатель близок к тому, который был до последнего обстрела, но он все еще будет немного больше. Поэтому графики ограничений будут оставаться, но у нас есть надежда, что на выходных удастся войти в какой-то плановый режим", - отметил он.

Он также подчеркнул, что графики могут вернуться раньше понедельника, но многое зависит от того, что будет завтра.

"Посмотрим по завтрашнему дню, возможно, нам удастся достичь планового режима еще раньше. Например, с воскресенья. Обещать не могу, посмотрим, как пройдет суббота. Сейчас мы немного сменили тактику и доводим до облэнерго не объем ограничений, а лимит потребления по области", - добавил Кудрицкий.

По его словам, на завтра определены лимиты, которые позволяют сделать отключения менее продолжительными и попытаться войти в плановый режим.