Изменения в законодательстве могут привести к масштабному рейдерству предприятий, - "Укрнефтебурение"

Как известно, в понедельник, 26 июня, вступил в силу закон Украины от 30 мая 2023 г. №3137-IX "О Внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации деятельности Фонда государственного имущества Украины, совершенствования управлением государственным имуществом и повышения эффективности санкционной политики".

Одним из пунктов этого закона можно обходиться без разрешения АМКУ на концентрацию активов, если целью приобретения контроля является недопущение возникновения или устранения последствий чрезвычайных событий.

В компании "Укрнефтебурение" заявили, что с мая опротестовывают незаконные действия государственных чиновников, в частности, Минобороны Украины, Минэкономики Украины, Государственного бюро расследований, Офиса генпрокурора и АРМА по передаче активов компании государству.

УНБ считает судебное решение о передаче, незаконным и оспаривает его в суде, к тому же сам АМКУ нарушил требования законодательства при рассмотрении заявления ПАО Укрнафта и АРМА о предоставлении разрешения на концентрацию в виде полученных "Укрнафтой" в управление активов "Укрнафтобурения".

Согласно закону Украины №3137-IX в законы по АРМА вводится статья 21-1, предусматривающая передачу в управление активов предприятия с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, сбоев в тепло-, энерго-, энерго-, газо-, водоснабжении или остановки предприятий оборонного комплекса.

ПРаТ "ПК "Укрнефтебурение" в своем обращении отмечает, что не существовало никаких угроз для предприятия - газ добывался, зарплата выплачивалась, свои обязанности компания выполняла полностью. Однако это не помешало суду мотивировать свое решение отдать активы АРМА именно этой статьей.

В целом, в УНБ считают, что нет никаких законных оснований для передачи активов компании какой-либо третьей стороне кроме сохранения их как вещественного доказательства на время расследования уголовного производства. Попытки провести концентрацию этих активов в ПАО "Укрнафта" незаконны. Тем более под видом сохранения труда компании, которая и до ареста ее активов вполне успешно работала.

Именно поэтому, как считают в "Укрнефтебурении", эту норму во вступившем в силу 27 июня законе нечистые на руку госслужащие будут использовать в интересах разнообразных рейдеров.

В "Укрнефтебурении" просят АМКУ учесть заявление компании, признать действия АРМА незаконными и приобщить УНБ к рассмотрению заявления на концентрацию его активов. Соблюдать эту законную процедуру "Укрнефтебурение" просит комитет уже не раз.