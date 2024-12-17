Изменение регуляторных норм НКРЭКУ может вдвое сократить графики отключений в Украине, - эксперт

По словам эксперта, основной проблемой является нежелание НКРЭКУ вводить необходимые регуляторные нормы.



"Единственное, что нужно делать, это, чтобы НКРЭКУ ввело соответствующие регуляторные нормы, которые она не хочет. Или определенные создает барьеры для того, чтобы этого импорта не было", - пояснил Омельченко.



Эксперт подчеркнул, что технически увеличение импорта вполне возможно, и это могло бы существенно улучшить ситуацию с электроснабжением.



"Важно, чтобы мы могли увеличить импорт электрической энергии, который мог бы уже сейчас, прямо сейчас прямо сегодня мы могли бы вдвое меньше иметь графики отключений, чем они есть на сегодня", - отметил он.



Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения. По их мнению, прайс-кэпы являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.