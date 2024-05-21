Изменение правил е-торговли лекарств. Кабмин продолжит обсуждение

На совещании с первым заместителем министра Сергеем Дубровым не пришли к согласию об отмене нормы, которая фактически позволяла проводить онлайн-бронирование только на сайтах-лицензиатах. Пока проект отложат до внесения изменений, наработанных Госликслужбой совместно с представителями прайс-агрегаторов.

"Нас пригласили на обсуждение проекта постановления, но полностью отказаться от документа, к сожалению, не согласились. Вместо этого предложили предоставить свои предложения, которые позволят избежать запрета на деятельность прайс-агрегаторов. Что ж, мы в начале обсуждения улучшений с представителями Госликслужбы. Искренне надеемся, что удастся выйти на удовлетворительный финальный результат. Для нас приоритет - потребитель. Мы считаем недопустимыми какие-либо риски лишения потребителя информации и выбора. Именно это мы сегодня донесли до сведения чиновников. Время покажет, услышали ли нас. Мы будем продолжать сообщать нашим клиентам о ходе событий на сайте tabletki.ua", - сообщил Муравщик.

Напомним, услугами аптечных маркетплейсов пользуются 30% покупателей, при этом скидки на лекарства на таких площадках могут достигать 15%.

Ранее tabletki.ua на своем сайте разместил сообщение о том, что чиновники их закрывают и призвали подписать соответствующую петицию. В настоящее время она набрала 27 тысяч подписей.