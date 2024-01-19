Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ на наступление на Купянск

При подготовке материала использовались: сводки Генерального штаба ВСУ, аналитика Института изучения войны (ISW) и украинского проекта DeepState, заявления военных спикеров и представителей местной власти, интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского для Reuters, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Александра Мусиенко.

Акцент сместился на Лиман. Купянску не грозит наступление?

Основной удар российских войск на Лимано-Купянской оси нацелен на полный захват Луганской, а также частей Харьковской и Донецкой областей. Бои ведутся северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Петропавловки. Враг пытается продвинуться возле оккупированной Кременной – на северо-запад вблизи Площанки и Макеевки, на запад вблизи Тернов, Ямполовки и Торского, на юго-запад возле Дибровы, Григоровки и Серебрянском лесничестве, на юг в районе Белогоровки.

Вероятно, российские силы активно готовятся к новой фазе наступления. По словам спикера Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, сейчас акцент смещается в сторону Лимана.

"Противник меняет свои акценты, меняет направления, куда он атакует. Недавно самым горячим было Купянское направление, населенный пункт Синьковка. Но по сравнению со вчерашним днем (16 января, – ред.) враг активных действий не проводил. Вместо этого сместился южнее на Лиманское направление", - сообщил он.

В боевых действиях задействуется широкий вражеский арсенал: авиация, артиллерия и дроны-камикадзе. Только за 17 января противник 54 раза ударил беспилотниками, что нехарактерно, так как раньше на данном участке он запускал не более 30 дронов в сутки.

Оккупанты сместили акцент на Лиман, но могут возобновить наступление на Купянск в течение недели-двух (фото deepstatemap.live)

Какого-то особого замысла в смене направлений нет, подчеркивает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусенко. Россияне все так же ищут слабые, как им кажется, места в нашей защите.

"Расчет на то, что погода позволит им эффективно действовать на Купянском направлении, не сработал. Плюс, правильно спланированная и отлаженная украинская оборона дала возможность отражать многочисленные атаки. Это вынуждает их искать альтернативу. В принципе, как и прогнозировалось, акцент сместился на Лиман, Авдеевку и Марьинку", – объяснил он в комментарии РБК-Украина.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов называет переброску российских частей плановой. И предупреждает, что прямо сейчас враг сосредоточился на ротации и, возможно, планирует наступление на Купянск.

"Ждем возобновления штурмовых действий, как только будет стабильная минусовая температура, поля и грунт должны замерзнуть. Возможно, где-то (есть, – ред.) 2-3 дня, возможно, неделя", – отметил он.

Согласно прогнозам, условия для маневров с техникой могут сложиться в конце января или начале февраля. И по мнению Мусиенко, есть основания полагать, что россияне пойдут в атаку в этот промежуток. Украинские силы, конечно, тоже к этому готовятся.

"Но опять же, сколько раз погодный фактор не срабатывал. Сколько раз, несмотря на благоприятные условия противник не демонстрировал успехов. Более того, одной из причин замедления под Бахмутом тоже стала погода. Нельзя сказать, что она придает врагу скорости. Но то, что они могут планировать интенсивные наступательные действия, это действительно так", – добавил эксперт.

С учетом угроз для Купянска власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Кондрашевской и Куриловской территориальных общин.

Под Бахмут стянули 80-тысячную группировку

На Бахмутском участке россияне атакуют на северном фланге - район Веселого, Спорного и Хромово. Позиционные бои идут возле Григоровки, Богдановки и Ивановского, а на южном фланге – возле Клищиевки и Андреевки.

Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке говорит о наличии большого числа танков и бронемашин. Под их прикрытием оккупанты штурмуют позиции к западу от Бахмута в нескольких километрах от Часова Яра. Об усилении натиска на днях сообщал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников. Но по его словам, враг атакует преимущественно пехотой, а не техникой.

"У них ключевое направление – это Часов Яр, они будут продолжать давить. Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодня она составляет примерно 80 000 личного состава. Сюда они перебросили силы своего "добровольческого" штурмового корпуса. Можем говорить, что они будут пытаться нас продавить", – отметил он.

Под Бахмут стянули 80 000 россиян, но вряд ли их всех бросят на Часов Яр (фото deepstatemap.live)

Противник стягивает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию синхронно с трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ, – отмечает военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Сложно сказать, хватит ли ему ресурсов, но за последние несколько суток значительно усилились авиаудары. Если у него будет критическое преимущество, то ситуация может измениться коренным образом. Да и все-таки есть продвижение на юг и на север от Бахмута. То есть с тех позиций, которые были заняты в ходе летней кампании, мы вынуждены отходить. Думаю, главная причина в нехватке артиллерийских снарядов. Так как россияне на всем фронте могут отстреливать до 10 000 в сутки, а мы отвечаем только 2 000, о паритете речи не идет", – рассказал он в беседе с изданием.

Александр Мусиенко сомневается, что враг ударит всей 80-тысячной группировкой по Часов Яру.

"Как по мне, самые большие усилия будут на Авдеевском, Марьинском и Лимано-Купянском направлениях. Даже статистика показывает, что по числу обстрелов и боестолкновений они в лидерах. На Бахмутском отрезке будут атаковать, но точно не всеми силами", – добавил он.

Россия решила взять Авдеевку с воздуха

Ситуация в районе Авдеевки остается сложной. Бои ведутся с севера со стороны Красногоровки, Новобахмутовки, Степового, коксохимического завода и Каменки, На юге – вблизи Северного, Первомайского и Невельского. На этой неделе в одну из атак россияне бросили колонну танков и БМП, которая дошла до Авдеевского карьера, отмечает обозреватель BILD Юлиан Репке.

Аналитики DeepState уточняют, что штурм северо-восточных окраин начался с трех направлений. В частности, из района Каменки вышли два пехотных взвода, чтобы прорваться малыми группами или отвлечь внимание от главного удара. Одновременно со стороны Веселого вышла колонна из не менее 10 единиц техники. Как только БМП высадили пехоту, украинские силы нанесли удар, уничтожив как бронемашины, так и личный состав.

Очевидно, неудачи на земле заставляют менять тактику. Как заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, только за две недели 2024 года оккупанты сбросили около 250 авиационных бомб на Авдеевку. Притом, что за весь 2023-й по городу нанесли 146 авиаударов. Противник просто использует свое преимущество в воздухе, объясняет Мусиенко.

"Но я бы обратил внимание на эффективность этих ударов. Если исходить из озвученной цифры, то при таком количестве наша группировка давно должна была бы отступить. Что значит, что есть оборудованные позиции, места, чтобы надежно укрыться. К куда большим угрозам я бы отнес не авиацию, а FPV-дроны и "Ланцеты", – отметил он.

Ситуация а Авдеевке остается сложной (фото deepstatemap.live)

Владислав Селезнев подчеркивает, что интенсивность ударов с воздуха растет не только в Авдеевке. Ежедневно на наших защитников сбрасывают не менее 130 управляемых бомб.

"По факту сейчас идет подготовка к масштабному наступлению. Они пытаются максимально ослабить наших защитников, разрушить логистические маршруты, оборонные рубежи. Чтобы потом атаковать теми силами, которые стянули на фронт: свыше 460 000 человек – это очень много, вдвое больше, что было в начале вторжения", – добавил он.

На Марьинском направлении, похоже, оккупанты определились с приоритетной мишенью. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Штупуна, они пытаются зайти в Новомихайловку и в среднем проводят там до 50 атак в сутки.

После Марьинки у них, по сути, два варианта. Первый – попытаться идти на запад, на Курахово, но это рискованный поход, потому что растянутся линии обеспечения и наши войска смогут их блокировать, отметил Мусиенко.

"Потому и есть движение южнее, на Новомихайловку. Возможно, пробуют выйти восточнее Угледара на соединение с группировкой в Марьинке, действуя тактикой малых клещей, как было под Бахмутом или сейчас в Авдеевке, и создавать новое окружение. Кажется, это наиболее вероятный сценарий", – рассказал он РБК-Украина.

Южный фронт. Активная оборона и попытки расширить плацдарм

На западе Запорожской области не утихают бои в Работинском выступе. Российские "Z-военкоры" сообщают о продвижении к западу от села Вербовое якобы на украинские позиции. Официальных подтверждений нет. Западные аналитики фиксируют столкновения в районе Пятихаток, Копаней, Работино и Новопрокоповки.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский так описывает ситуацию: Россия намерена перехватить инициативу в канун второй годовщины вторжения, поэтому любой ценой пытается вернуть утраченные позиции. Украинские войска контратакуют и в рамках активной обороны по возможности бьют в уязвимые места. С обеих сторон боевые действия нельзя назвать масштабными.

"Наступательные атаки на уровне батальона - большая редкость", – отметил он в интервью Reuters.

Линия фронта в Рботинском выступе за неделю почти не изменилась, украинские войска в активной обороне (фото deepstatemap.live)

На левобережье Херсонской области Силы обороны держат позиции. На днях в Telegram-пабликах прошла информация о том, что оккупанты якобы водрузили флаг в центральной части села Крынки. Визуальных подтверждений не было, но есть сведения о боях возле Крынок и Песчановки. В начале недели вражеская активность упала. В частности, в один из дней россияне решились всего на один штурм. Накануне начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что сейчас число штурмов снова возросло, но все они безуспешны. Противник не может выбить украинских защитников с тех мест, где удалось закрепиться. Одновременно идет работа над расширением плацдарма.

"Эта работа очень тяжелая и во времени она может казаться медленной. Но она происходит в чрезвычайно тяжелых боевых условиях и поэтому каждый метр - это существенное достижение", – подчеркнула она.

Украинским бойцам сложно действовать как из-за погодных, так и из-за географических условий в районе Крынок и разрушенных Антоновских мостов. Ситуация очень непростая, хоть и после потери трех бомбардировщиков Су-34 россияне меньше задействуют авиацию. Они постоянно бьют из минометов и артиллерии, а также активно используют "шахеды", рассказывает Владислав Селезнев.

Отметим, дроны-камикадзе "шахед" при заявленной дальности не менее 1000 км обычно атакуют объекты в украинском тылу. Тем удивительнее, что их стали использовать для ударов по прифронтовой зоне.

"Им важно держать наших защитников под давлением и они сознательно идут на такие ресурсные затраты. Бомбардировочную авиацию поднять в воздух не могут, потому что не знают, где находится наш известный "блуждающий" комплекс ПВО типа Patriot, и вынуждены использовать дальнобойные беспилотники", - добавил эксперт.

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После условного затишья ситуация на фронте заметно оживилась. Противник активизировался на многих участках, отмечается накопление силы и личного состава. Все говорит о том, что вторая половина зимы будет не менее сложной, чем первая.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина назвал ряд стратегических целей России на 2024 год. Первая – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, вторая ­– удержать захваченные территории на юге. Параллельно будут попытки уничтожить нашу систему ПВО, авиацию и оборонные объекты.

Опрошенные эксперты соглашаются: получится это или нет, зависит от ресурсных возможностей Украины защищаться. Пока же все выглядит так, что Россия вряд ли достигнет таких целей в нынешнем году, по крайней мере в полном объеме.

"Несмотря на все, украинские силы, уверенно держат оборону. И я бы не исключал, что сами могут готовить наступательные действия на отдельных направлениях, когда сложатся условия. А во-вторых, расширяются наши возможности. Например, впервые в истории был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения (Украина на прошлой неделе сбила самолет А-50, – ред.), мы видим наращивание ударов по объектам в Крыму и на территории России. То есть Украина работает над тем, чтобы нанести как можно большие потери, чтобы враг не реализовал свои планы", ­– подытожил Александр Мусиенко.