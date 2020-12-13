На Зміївській ТЕС сталася пожежа, збитки встановлюються

На Зміївській ТЕС у ніч на неділю, 13 грудня, сталася пожежа. Її вдалося ліквідувати вранці, збитки встановлюються.
Про це повідомляє прес-служба Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківської області.
"13 грудня о 01:04 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, с. Слобожанське, вул. Балаклійське шосе, 2, Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго", енергоблок №9 корпус Б", - вказано у повідомленні.
"О 03:45 вогонь вдалось узяти під контроль та локалізувати. Повна ліквідація пожежі відбулась о 08:36. Постраждалих немає. Причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються", - поінформували у ДСНС.
Нагадаємо, 12 грудня у центрі Києва сталася пожежа у кафе, яке знаходиться в будівлі готелю "Експрес". В результаті рух транспорту в бік площі Перемоги був затруднений.
Як писало РБК-Україна, у Полтаві рятувальники загасили масштабну пожежу, яка спалахнула в історичній будівлі. Пожежу гасили понад 8,5 годин.