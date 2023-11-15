СМИ раскрыли тайную миллионную сделку Абрамовича с "кошельками" Путина

Российский олигарх Роман Абрамович и так называемые "кошельки" диктатора Владимира Путина провели тайную миллионную сделку. О ней стало известно из-за утечки секретных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC.

Абрамович, находящийся под санкциями Великобритании и ЕС, отрицал финансовые связи с российским диктатором. Но рассекреченные документы из Кипра стали новым свидетельством, связывающим их с тайным соглашением на 40 млн долларов, заключенным в 2010 году.

Суть соглашения

До этого момент сделка была полностью засекречена. Это стало возможным из-за сложной сети компании на Кипре и Британских Виргинских островах.

Известно, что две компании Finoto Holdings и Grosora Holdings (созданы в 2003 году) принадлежат трасту Sara Trust Settlement, конечным владельцем которого является Абрамович.

В сентябре 2003 года эти две фирмы приобрели по 12,5% акций российского рекламного гиганта "Видео Интернешнл" за 130 тысяч долларов. Цена была существенно занижена, поскольку на момент сделки компания являлась лидером рынка телерекламы в РФ.

В течение следующих семи лет Абрамович владел частью "Видео Интернешнл". Компания заявила об обороте более чем в 2 млрд долларов. За этот период компаниям Finoto и Grosora были выплачены дивиденды в размере 30 млн долларов.

В 2010 году выручка "Видео Интернешнл" составила 3 млрд долларов. Но компании Абрамовича продали свои акции другим фирмам за 20 млн долларов, что намного ниже рыночной стоимости. Акции приобрели фирмы, владельцами которых являются Сергей Ролдугин и Александр Плехов. Их называют "кошельками" Путина.

Что о них известно

Сергей Ролдугин является давним другом Путина. Он - виолончелист и художественный руководитель Дома музыки в Санкт-Петербурге. Известно, что Ролдугин познакомил Путина с его первой женой Людмилой Шкребневой. Более того, Ролдугин стал крестным отцом их старшей дочери.

Александр Плехов - это еще один близкий друг Путина из Санкт-Петербурга. Он - бывший биохимик, но сейчас стал бизнесменом.

Ролдугина и Плехова обвиняют в том, что они "кошельки" Путина, то есть тайно владеют деньгами и активами от его имени. Более того, против Плехова и Ролдугина ввели санкции в Британии, ЕС и США. Их называют "хранителями оффшорных богатств Путина".

Роль Кипра

Стоит отметить, что среди российской элиты Кипр пользуется популярностью как место хранения денег в оффшорах. Однако, после того как Россия напала на Украину, Кипр оказался под угрозой.

Кипр является членом ЕС, а значит, многие близкие к Путину лица, хранившие средства на кипрских оффшорах, попали под санкции. Санкции показали, что Кипр не может использоваться олигархами РФ для поддержки приказов Путина.

Журналисты добавляют, что есть признаки того, что Кипр, вероятно, наводит порядок в своих делах.

Абрамович и его в войне против Украины

Роман Абрамович считается близким к Путину олигархом, хотя он сам опровергает эти заявления. Правительства Великобритании и ЕС назвали Абрамовича прокремлевским олигархом и в марте 2022 года ввели против него санкции.

Добавим, что российский олигарх владел британским футбольным клубом "Челси" с 2003 года. После вторжения России в Украину он был отстранен от должности директора из-за санкций и связей с диктатором Путиным.

Абрамович объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 и отметил, что изъятые средства пойдут в фонд помощи Украине. В мае российский олигарх продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов, но средства до сих пор не поступили в фонд.

Напомним, что Абрамович стал неофициальным посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной в начале полномасштабного вторжения. Тогда переговоры проходили в Турции.