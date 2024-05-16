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СМИ сообщают об уничтожении заправочной станции на "Бельбеке" после атаки (видео)

Крым, Четверг 16 мая 2024 09:52
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СМИ сообщают об уничтожении заправочной станции на "Бельбеке" после атаки (видео) Фото: аэродром "Бельбек" (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

На аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму после второй атаки в ночь на 16 мая, вероятно, уничтожена заправочная станция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"На военном аэродроме "Бельбек" в Крыму в результате сегодняшней ночной атаки уничтожена заправочная станция", - говорится в сообщении.

КАк уточняет ASTRA со ссылкой на источники в МЧС РФ, как минимум одна из запущенных сегодня по аннексированному Крыму ракет не была сбита.

Она попала по заправочной станции на аэродроме, возник пожар. Якобы, пострадавших нет.

Атака на Крым

В ночь на 16 мая россияне заявили об очередной атаке на полуостров Крым. Сообщалось о работе ПВО в Севастополе.

В частности, удар пришелся по аэродрому. Отметим, что это уже вторая атака на аэродром "Бельбек" за сутки.

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