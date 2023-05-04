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СМИ сообщили о затяжном комендантском часе в Запорожье. Мэрия опровергла

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Запорожье, Четверг 04 мая 2023 22:50
СМИ сообщили о затяжном комендантском часе в Запорожье. Мэрия опровергла Фото: в Запорожье не будут вводить затяжной комендантский час на 9 мая (t.me/UA_National_Police)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня СМИ распространили информацию о том, что в Запорожье объявлен затяжной комендантский час на 9 мая. В мэрии сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.

Как отмечается, некоторые СМИ распространили информацию со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева о том, что в Запорожье объявлен комендантский час с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

В ответ на многочисленные обращения горожан горсовет Запорожья сообщил, что эта информация не соответствует действительности:

"Долгий" комендантский час в Запорожье не объявлялся. Возможно, СМИ ошибочно использовали и обнародовали информацию, которая касалась событий прошлого года", - отметили в мэрии.

Напомним, ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, введут ли затяжной комендантский час до 9 мая в Одессе.

Также ранее мы писали, что в Херсоне будет введен круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.

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Запорожье Комендантский час
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