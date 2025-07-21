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СМИ сообщили о "мародерстве" на Лукьяновке: полиция сделала заявление

Фото: последствия обстрела Киева 21 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В одном из районов Киева мародеры "якобы" ограбили магазин техники после российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Что предшествовало

Утром понедельника, 21 июля, российская армия нанесла массированный удар по городу Киев. В результате обстрела были зафиксированы разрушения возле метро "Лукьяновская". В сети распространилась информация о том, что якобы мародеры ограбили магазин техники.

Что говорят в полиции

В полиции заявили, что по словам владельца, никакой кражи не было. Работник магазина подтвердил, что вся имеющаяся техника осталась на месте, никакие товары не исчезли.

В полиции отметили, что когда продавец прибыл в заведение, территорию уже охраняли сотрудники Шевченковского управления полиции.

"Владелец помещения обратился с заявлением в полицию только о повреждении МАФа в результате атаки, но кражи опроверг", - сказали в полиции.

 

Обстрел Украины и Киева

В ночь на 21 июля Россия осуществила массированную атаку наУкраину, выпустив всего 450 воздушных целей.

Как рассказывал Ткаченко, больше всего в результате обстрела пострадал Дарницкий район. Там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые сооружения.

Подробнее об обстановке в Киеве - в материале РБК-Украина.

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