СМИ связали скандального адвоката Шевчука со схемой выезда уклонистов из Украины

По данным журналистов, в числе наиболее успешных "просителей" оказались связанные между собой организации, вообще не замеченные в волонтерской деятельности, а часть их "волонтеров" не вернулись в Украину.

Журналисты также обнаружили целую сеть организаций, связанных с бывшим внештатным советником председателя ЛОВА по вопросам гуманитарной помощи и волонтерства Алексеем Шевчуком, который почти год возглавлял координационный штаб по вопросам оказания гуманитарной помощи ЛОВА.

По предварительным данным временной следственной комиссии Верховной рады, почти 9,4 тысяч мужчин призывного возраста безвозвратно выехали из страны через систему "Шлях".

"Речь идет о почти 1800 организациях, по просьбе которых через систему "Шлях" было выдано более 32 тыс. разрешений на выезд. Таким образом мы смогли сформировать список лидеров среди заявителей, по чьим обращениям в "Шлях" вносили сотни имен.

Всего в двадцатке организаций, которые получили больше всего согласований на выезд мужчин, есть известные организации как "Львовский IT кластер" (280 человек), "Народная самооборона Львовщины" (200), или "Фонд помощи Украине "Движение в будущее" (365)", - отмечают журналисты.

Также среди регулярных заявителей обнаружили ряд организаций, о которых ничего неизвестно. От них вносили в "Шлях" сотни человек.

Возглавил список заявителей во Львовскую ОВА благотворительный фонд "Чистый Киев" (385 человек). Организация была создана еще в 2020 году.

В описании своей деятельности "Чистый Киев" заявляет, что отгрузил более 1500 тонн гуманитарной помощи. Упоминания о помощи от фонда также нашли на сайтах органов местного самоуправления.

В целом для "Чистого Киева" Львовская ОВА предоставила разрешения на выезд почти 400 человек, в том числе и очень сомнительных как для волонтеров.

Например, в мае 2022 года благодаря такому разрешению выехал и, конечно же, не вернулся четыре раза судимый житель Старосамборского района Иван Мочульский, объявленный теперь в розыск.

Воспользовался разрешением от ЛОВА и сам руководитель и основатель фонда "Чистый Киев" 37-летний Максим Ткачик, который выехал из Украины еще в августе прошлого года.

Подобных организаций, о деятельности которых ничего неизвестно, оказалось много больше. Большинство из них так или иначе связаны с Шевчуком и адвокатским объединением Barristers.

Действие адвокатского свидетельства самого Шевчука в этом году приостановили за нарушение правил адвокатской этики.

Одной из наиболее активных организаций, которая пользовалась "Шляхом" от ЛОВА, является созданная 9 месяцев назад благотворительная организация "Наши добрые дела" (270 человек получили разрешение на выезд). Фонд зарегистрирован во Львове по адресу ул. Липинского, 29, кв. 8, но такого дома и квартиры нет в реестре недвижимости. По этому адресу расположен ЖК "Авалон Тайм".

"Наши добрые дела" зарегистрированы на Евгения Корчинского из поселка Иванков Киевской области, но такого человека не существует.

По указанному адресу в Иванкове прописан 31-летний Евгений Корчемный.

От "Наших добрых дел" выехали и не вернулись в установленное время несколько десятков человек.

Самого Корчемного в систему "Шлях" внесли не от его организации, а от ОО "Неравнодушные граждане", соучредителем которой, согласно YouControl, является Шевчук.

Еще одним крупным пользователем львовского сегмента системы "Шлях" является киевская ОО "Общественная экологическая инициатива", но актуальных учредителей и телефонов организации тоже найти не удалось.

В двадцатку лидеров попал и киевский фонд "Байрактар" (220 человек), основанный летом прошлого года 19-летним Денисом Синявским, который сейчас является подозреваемым в уголовном расследовании о незаконной переправке мужчин за границу.

Другая организация - "Украинский джавелин" получила от ЛОВА более 130 разрешений. Эту организацию зарегистрировал в сентябре 2022 года 32-летний киевлянин Клим Хоменко, но уже с января этого года "Украинский джавелин" находится в "состоянии прекращения деятельности".

В приложении Getcontact телефон Клименко отмечен также как контакт помощника Шевчука.

Фонд "Слава нации Украины!" создан 7 месяцев назад Дмитрием Пивнем - бывшим помощником Шевчука и еще одним адвокатом Barristers.

Еще одна малоизвестная организация - это фонд "Украинские котики", основанный семь месяцев назад 31-летним Богданом Забарой, адвокатом Barristers и помощником Шевчука.

Еще одной сомнительной организацией является фонд "Код-Паляница", созданный в сентябре прошлого года 26-летним Александром Заикой из Луганской области и прекративший свою деятельность в феврале. От этого фонда ЛОВА внесла в систему "Шлях" более 100 мужчин. В реестре нет даже телефона организации.

Львовская ОВА и Шевчук отказались от комментариев.

На запрос о ввезенной упомянутыми в этом материале организациями гуманитарной помощи первый заместитель председателя ЛОВА Андрей Годик письменно ответил, что "в областной военной администрации отсутствует какая-либо информация о гуманитарной деятельности организаций в период с 24.02.2022 до 20.05.2023, о которых говорится в запросе".

Напомним, Шевчука лишили свидетельства адвоката на три месяца в феврале 2023 года - за нарушение адвокатской этики и оскорбление коллеги Маси Найема.