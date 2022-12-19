СМИ показали, как сейчас выглядит остров Змеиный (фото)

"Журналист "Донбасс.Реалии" Роман Пагулич побывал на деоккупированном летом острове Змеиный - именно там Россия впервые после полномасштабного вторжения совершила "жест доброй воли", - сообщает СМИ.

Отмечено, что постройки на острове в основном разрушены, много уничтоженной российской техники, среди которой системы ПВО "Панцирь" С1, комплекс ПВО "Тор", топливозаправщики. Остались также и боеприпасы.

Остров еще с лета контролируется украинскими военными из Интернационального легиона. В частности, как пишет СМИ, россиянами, получившими гражданство Украины.