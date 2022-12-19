RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СМИ показали, как сейчас выглядит остров Змеиный (фото)

Фото: остров Змеиный (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Журналист Роман Пагулич показал, как сейчас выглядит деоккупированный Змеиный остров: все здания разрушены, много уничтоженной российской техники и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донбасс.Реалии.

"Журналист "Донбасс.Реалии" Роман Пагулич побывал на деоккупированном летом острове Змеиный - именно там Россия впервые после полномасштабного вторжения совершила "жест доброй воли", - сообщает СМИ.

Отмечено, что постройки на острове в основном разрушены, много уничтоженной российской техники, среди которой системы ПВО "Панцирь" С1, комплекс ПВО "Тор", топливозаправщики. Остались также и боеприпасы.

Остров еще с лета контролируется украинскими военными из Интернационального легиона. В частности, как пишет СМИ, россиянами, получившими гражданство Украины.

Напомним, 30 июня российские войска покинули остров Змеиный, после проведенной ВСУ операции по освобождению.

Уже 4 июля в ВСУ официально сообщили, что на острове Змеиный завершена военная операция, а на территории острова установлен флаг Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
остров Змеиный