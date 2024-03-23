СМИ пишут, что ИГИЛ взяло ответственность за атаку в РФ. Это может быть фейк

Группировка взяла на себя ответственность за нападение в коротком заявлении, опубликованном связанным с ИГИЛ информационным агентством Amaq в Telegram в пятницу. Однако террористы не предоставили никаких доказательств в подтверждение своего заявления.

Издание The Washington Post сообщает, что в начале марта посольство США в РФ предупреждало об угрозе террористической опасности в Москве. Предупреждение было частично основано на сообщениях разведки о возможной активности ИГИЛ в России.

Американский чиновник в интервью CBS News заявил, что США имеют разведывательные данные, которые подтверждают заявления об ответственности "Исламского государства", и что у них нет причин сомневаться в этих заявлениях.

Чиновник также подтвердил, что США предоставили разведывательные данные России о потенциальной атаке в соответствии с требованием разведывательного сообщества "Обязанность предупредить".

Издание The New York Times также сообщает, что теракт может быть местью за войны России в ряде исламских стран.

"ИГИЛ было зациклено на России в течение последних двух лет, часто критикуя президента Владимира Путина в своей пропаганде. Группировка обвиняет Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, ссылаясь на интервенции Москвы в Афганистане, Чечне и Сирии", - сказал Колин П. Кларк, аналитик по вопросам борьбы с терроризмом в консалтинговой фирме по вопросам безопасности Soufan Group, базирующейся в Нью-Йорке.

Вероятность фейка

В то же время, российские СМИ предполагают, что сообщение ИГИЛ является фейком. По их данным, для анонса использовали шаблон, который "Исламское государство" не использует несколько лет. В официальных каналах террористической группировки о теракте не упоминается.

Ранее ИГИЛ неоднократно приписывало себе атаки, совершенные другими группировками, и называла своими ударами техногенные катастрофы.

Кроме того, Telegram-канал ASTRA сообщает, что появилось видео якобы от членов отделения ИГИЛ «Вилаят Кавказ», которые взяли на себя ответственность за теракт в Подмосковье. Достоверность этого видео также не подтверждена.