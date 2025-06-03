СМИ опубликовали материалы раздела имущества семьи Порошенко

Обнародованные документы по делу о разделе имущества народного депутата Петра Порошенко и его жены Марины Порошенко, могут свидетельствовать о попытке скрытой передачи состояния на более 17 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Главком ".

Так, по информации издания, в судебном иске о разделе имущества Марина Порошенко просила оставить ей самые ценные активы мужа.

"За собой Марина Порошенко намеревалась закрепить самое ценное имущество, которое приносит стабильный значительный доход. В частности речь в иске шла о контрольном пакете (8190 акций или доля 78,93%; стоимость этих акций оценена в 8,33 млрд грн) закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Почти 20 лет неизменным его владельцем является Петр Порошенко. Бывшая первая леди также претендовала на миллионы мужчины, которые лежат на счетах Международного инвестиционного банка и "РВС Банка", - говорится в материале. Зато за Петром Порошенко должно было остаться имущество, которое не приносит прибыли.

"За Порошенко, по просьбе Марины, должны были оставаться: мотоцикл Honda

CMX 1100D, 2021 года выпуска; полуприцеп King Trailers GTS443-17.5, 2001 года выпуска; автомобиль Volvo S90 2.0 T8, 2021 года выпуска; 93,93% доли в уставном капитале ООО "Фирма Экран" (по данным аналитической системы Youcontrol, с февраля 2016 года это предприятие находится в состоянии прекращения); невыплаченная часть прибыли от Sequent Schweiz AG (предыдущее название "Ротшильд Траст") на сумму $20 млн; 3,19 млрд грн наличных.

Также бывшему президенту должны были перепасть 43 картины и скульптура длинноногого слона Сальвадора Дали (ее в 2012 году Петр Порошенко приобрел за $338,5 тыс. на аукционе на Sotheby's в Нью-Йорке). Стоимость перечисленных произведений искусства на дату иска Марины Порошенко составляла 100,4 млн евро (более 4,5 млрд грн)", - пишут расследователи.

В итоге суд закрыл производство, ссылаясь на отсутствие предмета

спора и устную договоренность супругов о разделе имущества. По мнению

суда, истица не предоставила доказательств того, что мирная договоренность является

невозможной, а сам раздел мог бы быть оформлен без привлечения суда.

Напомним, в апреле 2025 года Порошенко стал обвиняемым по делу о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций

ОРДЛО.

Также, Национальный банк Украины оштрафовал подконтрольный Порошенко

Международный инвестиционный банк на 20,5 миллиона гривен за нарушение законодательства о финансовом мониторинге.

Как сообщалось, эксперты расценили иск семьи Порошенко, как попытку

обойти закон и вывести активы из-под санкций.