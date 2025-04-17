СМИ назвали 10 антидостижений НАБУ к 10 годовщине со дня его создания

"Национальному антикоррупционному бюро не доверяют 62,3% украинцев. Примерно так выглядят 10 лет антикоррупционной реформы: НАБУ прошло путь от надежды украинцев на очищение от коррупции до райотдела с мухами и торговли наркотой. Юридическое сообщество неоднократно высказывалось по этому поводу: Бюро нужно разогнать, потому что с этим Бюро результатов уже не будет", - говорится в статье.

Прежде всего государство тратит на НАБУ гораздо больше средств, чем получает в результате расследований. Расходы в 2,2 раза больше полученной выгоды: в 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возврату от коррупционеров 823 млн грн.

В общем, вопреки требованиям закона, за 10 лет не было проведено ни одного аудита НАБУ, а само Бюро ни разу не отчиталось перед украинцами в Верховной Раде.

Среди других антидостижений, отмеченных журналистами, бегство в Румынию детектива НАБУ, который имел связи с Россией и большие проблемы с кредитами; разоблачение представителя НАБУ на изготовлении и сбыте амфетаминов и других наркотиков; сливание расследований о злоупотреблениях на закупках дронов для ВСУ; принуждение свидетелей к отношениям детективами; помощь родственникам преступников сбежать от ответственности; вынесение НАБУ на доску позора антикоррупционными организациями.