СМИ написали, что Верещук возглавит Тернопольскую ОВА. Она отреагировала

Вице-премьер-министр Ирина Верещук прокомментировала свое якобы "назначение" главой Тернопольськой ОВА. Эту информацию распространили ряд СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.
"Сегодня некоторые СМИ написали, что я якобы собираюсь возглавить Тернопольскую ОВА. Докладываю: во-первых, это неправда. Во-вторых, я бы на это не согласилась. И мое руководство об этом прекрасно знает", - написала она.
Не менее скептически она отнеслась и к информации о своей якобы "отставке", которую ранее анонсировали несколько нардепов.
Ряд СМИ 20 апреля написали, что Ирина верещук возглавит Тернопольскую военную областную администрацию.
Место главы Тернопольсой ОВА стало вакантно после того, как в конце декабря 2023 года бывший глава администрации Владимир Труш ушел с должности.
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