СМИ написали, что Верещук возглавит Тернопольскую ОВА. Она отреагировала

"Сегодня некоторые СМИ написали, что я якобы собираюсь возглавить Тернопольскую ОВА. Докладываю: во-первых, это неправда. Во-вторых, я бы на это не согласилась. И мое руководство об этом прекрасно знает", - написала она.

Не менее скептически она отнеслась и к информации о своей якобы "отставке", которую ранее анонсировали несколько нардепов.

Что написали СМИ

Ряд СМИ 20 апреля написали, что Ирина верещук возглавит Тернопольскую военную областную администрацию.

Место главы Тернопольсой ОВА стало вакантно после того, как в конце декабря 2023 года бывший глава администрации Владимир Труш ушел с должности.

Напомним, в конце марта в Совете национальной безопасности и обороны Украины и Офисе президента произошли кадровые перестановки. Началось все со смены секретаря СНБО, а дошло до первого помощника президента. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.