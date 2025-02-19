СМИ узнали подробности 16-го пакета санкций ЕС против России

"Меры предусматривают введение визовых запретов и замораживание активов 48 новых физических и 35 юридических лиц - по сравнению с 34 физическими и 18 юридическими лицами, указанными в первоначальном предложении Европейской Комиссии в январе", - пишет издание.

Также, как узнали журналисты, вводятся новые юридические критерии для внесения в черный список капитанов "теневого флота" российских танкеров, которые помогают Москве "прорвать" западное нефтяное эмбарго.

"Они приостанавливают действие лицензий на вещание восьми российских СМИ в ЕС, запрещают 13 небольшим российским банкам пользоваться международной платежной системой Swift и вводят запрет на импорт российского алюминия", - перечисляют ограничения авторы статьи.

При этом, как отмечается, "санкции мало что делают для ограничения импорта российского сжиженного газа в ЕС". А первоначальный проект черного списка, с которым ознакомился EUobserver, не содержал имен крупных российских олигархов, зато "нацелен на мелких чиновников и пропагандистов, участвующих в военных действиях России".