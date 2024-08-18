Уменьшаем расходы на топливо: как сделать машину более экономичной

Почему одна и та же модель в руках разных владельцев потребляет разное количество горючего? Фактически, составляющих здесь две – водительское мастерство владельца и сам автомобиль. К аппетиту которого тоже может быть разный подход.

Техническое состояние

С чего следует начать, так это с приведения машины в хорошее техническое состояние. Ведь есть целый ряд систем, отклонение которых от заводских норм влияет на потребление топлива.

Ходовая часть. Об этом не всегда упоминают даже опытные автомобилисты, но это должно быть первым в перечне работ по приведению машины в строй: свобода вращения колес. Проверьте, чтобы тормозные колодки полностью отходили от дисков и барабанов, не "подтирая" их. Также должны быть правильными углы установки колес (так называемое схождение и развал), а люфты в подшипниках оставаться в пределах нормы. Раз в месяц проверяйте давление в шинах, пусть оно будет на максимальном значении из рекомендованного автопроизводителем диапазона. А если вы согласны на худший комфорт при проезде неровностей, добавьте 0,2 атм сверх нормы – машина будет катиться лучше.

Топливная система двигателя. Если форсунки (касается и бензиновых, и дизельных моторов) неправильно распыляют горючее, расход будет выше паспортного значения. Следовательно, форсунки – промыть, топливные фильтры – поменять, давление в топливной магистрали – проверить и обеспечить такое как следует.

Система зажигания. Проблема касается бензиновых моторов, и это действительно проблема, ведь многие двигатели снаружи успешно работают и с обгоревшими свечами, и с пробитыми высоковольтными проводами. Между тем пропуски искры – еще одна причина перерасхода бензина. Собственно здесь есть смысл обратиться к опытному диагносту, который заодно проверит работу всех элементов системы зажигания.

Датчики. Когда вы уже пришли к диагносту, попросите его проверить все датчики двигателя. Сюрприз могу быть в том, что один из них вышел из строя, но водитель этого не замечает. Потому что часто машина при отказе одного из них продолжает ездить, но – в так называемом аварийном режиме, предусматривающем возможность только доехать до СТО. Понятно, что перерасход бензина или дизтоплива при этом гарантирован.

Прогрев двигателя. Все паспортные характеристики – в том числе и заявленный расход горючего – автомобиль демонстрирует при рабочей температуре двигателя. При том, что на самом деле мотор может подолгу оставаться не прогретым как следует, о чем водитель не догадывается. Следовательно, следует проверить исправность системы охлаждения, в первую очередь термостат (термостаты). Зимой полезно иметь утеплитель капота, ускоряющий прогрев силового агрегата после стоянки.

Дорого, но эффективно

Если владелец настроен решительно, можно провести машине чип-тюнинг – перенастроить ЭБУ, электронный блок управления двигателя. Специальные компании имеют готовые пакеты настроек для всех распространенных в Украине моделей как для повышения отдачи двигателя, так и повышения его экономичности. Обратной стороной этой медали будет потеря динамики, вместе с которой придется перейти на сдержанный стиль езды – чтобы в попытке достичь привычного рывка опять же не наткнуться на перерасход топлива.

Кратко

Независимо от того, доводили ли вы машину до технического совершенства или нет, принципиально повлиять на ее аппетит может стиль управления. При этом необязательно прибегать к радикальным, специальным приемам экономии. Ведь просто аккуратный, сдержанный стиль вождения поможет тратить на горючее существенно меньше, чем при агрессивном драйве с постоянными ускорениями, торможениями и игнорированием развития ситуации. Точную цифру экономии назвать сложно, но 15 – 20 % – результат вполне реальный.