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На Зміїному окупанти намагаються встановити системи ППО

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Одеса, Субота 14 травня 2022 08:44
На Зміїному окупанти намагаються встановити системи ППО Фото: острів Зміїний (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

На острові Зміїний російські військові роблять спроби встановити ППО. Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення речника ОВА Сергія Братчука.

"Ніч в Одесі та області пройшла спокійно. Без обстрілів, - розповів він. - Дивимось на Придністров’я. Якась імітація рухів відбувається. Теж саме стосується і острова Зміїний. Там ворог намагається встановити системи ППО".

Братчук запевняє, що відповідні рішення нашого військового керівництва стануть для росіян фатальними.

Нагадаємо, останні кілька днів в районі Зміїного активізувалися бойові дії. Противник намагається закріпитися на острові, несучи при цьому значні втрати. Так, 6 травня стало відомо про підбиття українськими військовими російського фрегата "Адмірал Макаров".

Додамо також, раніше військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чому для Росії важливий острів Зміїний.

До слова, в середині квітня в районі Зміїного в результаті ракетної атаки серйозні пошкодження отримав російський крейсер "Москва", який згодом затонув. Російське керівництво не відразу визнало його втрату і досі приховує реальне число загиблих моряків.

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Одеса остров Змеиный
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