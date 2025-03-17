Соревнования по автозвуку: как стать чемпионом в мире аудиофилов на колесах

Если в двух словах, автозвук - это искусство построения высококачественного воспроизведения музыки в салоне автомобиля. В европейских странах и за океаном это движение называют также Car audio. Это дело связано с акустикой, радиотехникой и слесарными работами, а на выходе водитель и его пассажиры получают натуральное звучание всех инструментов и вокала, записанные на тот или иной носитель или пойманные в эфире.

Автомобиль как платформа качественного звука

Во всем мире - а когда-то и в Украине - соревнования по автозвуку являются площадкой для демонстрации сложных аудиосистем. Эти мероприятия собирают энтузиастов из разных слоев населения, стремящихся продемонстрировать мастерство настройки, качество звучания и громкость (а куда же без этого!) своих аудиосистем.

Пожалуй, стоит сказать, что автомобильный интерьер с точки зрения теории аудио в принципе чрезвычайно неблагоприятен для организации в нем правильной звуковой сцены. Считается, что построить в салоне авто идеальное звучание так называемого "домашнего уровня" невозможно - однако все инсталляторы аудиокомпонентов и участники соревнований по автозвуку к этому стремятся.

Что такое соревнования по автозвуку

В мире есть несколько федераций по Car audio, под эгидой которых проводят соревнования по автозвуку. Наиболее известны EMMA(European Mobile Media Association) и американская IASCA (International Auto Sound Challenge Association). Первая имеет европейское происхождение, вторая американское, но под их флагами соревнуются фанаты Car audio на всех континентах.

Во время соревнований участники представляют свои автомобили, оснащенные высококлассными аудиосистемами. По специальным таблицам судьи оценивают различные аспекты звука: громкость, чистоту, баланс и другие параметры. Участники делятся на категории в зависимости от типа системы, мощности и других технических характеристик.

Основные форматы соревнований по автозвуку следующие:

SQ (Sound Quality) - оценка качества звучания. Здесь важна точность, натуральность и чистота воспроизведения музыки. Судьи оценивают звуковую сцену, детализацию и гармонию системы. С точки зрения рядового автомобилиста это самый полезный вид соревнований, так как здесь нарабатываются методы и технологии организации качественного звука в машине.

SPL (Sound Pressure Level) - соревнования на максимальный уровень звукового давления. Иначе говоря, это громкость, которую измеряют специальным прибором. Участники стремятся достичь рекордной громкости, используя мощные сабвуферы с усилителями. Также делаются максимально твердыми интерьер и кузов, чтобы капсула салона не поглощала звуковые волны и могла выдержать звуковое давление. С практической точки зрения это наименее интересная номинация, но она довольно зрелищная для публики.

Инсталляция - соревнование на лучшее оформление и установку аудиосистемы. Здесь учитывается эстетика, эргономика и профессионализм установки оборудования. Имеется в виду и качество в техническом плане (крепление компонентов, прокладка проводов, соединения, пожарная и пассивная безопасность авто), и в эстетическом (отделка, обивка, материалы, подгонка деталей и т.д.).

В соревнованиях принимают участие как любители, так и профессионалы - тюнинговые ателье, инсталляционные мастерские, поставщики компонентов Car Audio. Для новичков это отличная возможность научиться и получить ценные советы от опытных участников, а для экспертов - шанс продемонстрировать свои достижения и установить новые рекорды.

Шаги подготовки к соревнованиям

Для успеха на соревнованиях необходимо совместить целый набор факторов:

- Компоненты. Выбор правильных компонентов - первый шаг к успеху. Уже на этом пути автора работы ждет немало трудностей, ошибок и затрат;

- Инсталляция. Размещение компонентов, в первую очередь громкоговорителей в определенных точках пространства имеет огромное значение. Каждый динамик должен получить, как говорят специалисты, акустическое оформление - быть прочно закрепленным и иметь вокруг определенное закрытое или отрытое пространство. И здесь многое делается экспериментальным путём, с многочисленными переделками и усовершенствованиями.

- Настройка. Уже вроде бы готовая, смонтированная аудиосистема нуждается в настройках - в первую очередь электронных, но в плане изменения размещения компонентов и их замены - также. Только после этого достигается оптимальное звучание.

- Эстетическое оформление. Все компоненты профессиональной аудиосистемы являются чужеродными в интерьере с точки зрения дизайна. Поэтому задача инсталлятора - органично вписать их в штатный стиль. В этом направлении есть даже отдельное движение установщиков - stealth-инсталляции, то есть невидимые, скрытые под штатной обивкой.

Вкратце

Автозвук - это целая культура, которую поддерживают владельцы автомобилей, неравнодушные к музыке и к средствам ее воспроизведения. В этом движении каждый автомобиль становится уникальным произведением искусства, а соревнования дают возможность поделиться этим искусством с миром и извлечь пользу из чужого опыта. С другой стороны, эти соревнования - развитие и поддержка технологий, важных, кстати, не только для сферы Car audio.

При подготовке статьи были использованы материалы изданий "Звук и тюнинг" и Car Audio.