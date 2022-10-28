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Преступник, ворвавшийся в дом Пелоси, хотел причинить вред спикеру, - СМИ

Фото: преступник, ворвавшийся в дом Пелоси, хотел причинить вред спикеру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Напавший на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси ворвался в дом целенаправленно и хотел причинить вред политику, но не застал ее дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Сообщается, что преступник был вооружен молотком. Мотивы его преступления еще предстоит выяснить следователям полиции, он проходит ряд допросов, а по месту его проживания продолжаются обыски.

Ранее мы писали, что сегодня на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение. В результате злоумышленник ранил ее мужа, он госпитализирован.

Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей, получил ранение после проникновения преступника в дом пары в Калифорнии рано утром в пятницу. Самой Пелоси дома в момент нападения не было.

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