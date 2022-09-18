Зло лікується знищенням: Єрмак розповів, що необхідно для перемоги над Росією

З Російською Федерацією не можна домовлятись. Зло лікується виключно силою та знищенням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Зло лікується тільки знищенням. Ми здатні знищити зло", - додав Єрмак.

За слова керівника Офісу президента, для перемоги Україні необхідні:

"Вирішити російське питання можливо лише силою. Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно", - пише Єрмак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, терміни закінчення війни Росії проти України залежать від швидкості постачання озброєння нашим воїнам.

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