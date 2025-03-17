Сливал данные о защитниках прифронтового Покровска. СБУ задержала агента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала очередного агента ФСБ в Донецкой области. Им оказался 21-летний местный житель, который передавал разведданные российским оккупантам для подготовки атак на Покровском направлении.

По данным следствия, шпиона завербовали представители ФСБ через анонимные Телеграмм-каналы. После этого он начал сбор информации об украинских военных штабах и опорных пунктах Сил обороны.

Фото: Служба безопасности Украины

Кроме того, по заданию российских спецслужб злоумышленник пытался установить координаты позиций артиллерии ВСУ. Именно она наносит прицельные удары по штурмовым группам оккупантов, которые стремятся прорваться в Покровск.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и провели операцию по его задержанию.

Сейчас следователи сообщили предателю о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Фото: Служба безопасности Украины

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.