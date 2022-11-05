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"Сливала" данные о военных и авиации ВСУ. Жительнице Житомирской области дали 7 лет тюрьмы

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Суббота 05 ноября 2022 10:28
"Сливала" данные о военных и авиации ВСУ. Жительнице Житомирской области дали 7 лет тюрьмы Фото: жительнице Житомирской области дали 7 лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Суд приговорил к 7 годам тюрьмы жительницу Житомирской области, которая сотрудничала с оккупантами и передавала им информацию о передвижении военных и авиации ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Жительница Чудновской территориальной общины во время общения в соцсети с военнослужащим вооруженных сил РФ согласилась на сотрудничество. Она получила для конспирации позывной "Победа" и систематически разведывала и передавала врагу сведения, которые использовались для ведения войны на территории Украины", - говорится в сообщении.

В частности, с апреля по июнь этого года женщина собирала информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ, численности личного состава, расположении блокпостов, их GPS-координатах, а также движении вертолетов над селами.

Задокументировано более десяти фактов передачи информации российскому куратору.

На суде женщина признала свою вину и заявила, что выполняла задания оккупантов бесплатно.

Напомним, суд приговорил к 15 годам тюрьмы жителя Киевской области, которые во время оккупации сдавал своих односельчан россиянам.

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