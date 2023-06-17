"Фигуранткой оказалась жительница пограничного города Глухов. Она передавала в ФСБ локации, ориентировочное количество и имеющееся вооружение подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины", - пишет пресс-служба.

Предательница "сливала" информацию о последствиях российских ударов, прежде всего координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры. Враг использовал сведения для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе.

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу на попытке передачи разведданных российской спецслужбе. По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника - гражданина России, который проживает в РФ и длительное время сотрудничает с ФСБ", - добавляет пресс-служба.

Во время обыска была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые предательница использовала для фотофиксации украинских объектов.

"Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы", - пишет СБУ.

Фото: "Сливала" данные об обороне северных рубежей. СБУ задержала предательницу (ssu.gov.ua)