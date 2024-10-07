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Взлет Стародубцевой, лидерство Костюк: где украинки в свежем рейтинге топ-теннисисток

Фото: Юлия Стародубцева ворвалась в топ-100 мирового тенниса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская спортсменка Юлия Стародубцева впервые в карьере попала в первую сотню классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Национальная лидерша достигла минимального прогресса в пределах топ-20. Она набрала 2383 зачетных балла и поднялась на 17-е место.

После Костюк расположились Элина Свитолина (23-я позиция), Даяна Ястремская (36-я) и Ангелина Калинина (49-я). К тому же первая пошла вверх на три ступени, несмотря на досрочное завершение сезона. Грандиозный прорыв оформила Юлия Стародубцева, взлетевшая на 36 (!) позиций.

Теперь сенсационная четвертьфиналистка China Open оказалась на 79-м месте в рейтинге WTA. Таким образом, установила новый персональный рекорд в профессиональной карьере. Тем временем Леся Цуренко вплотную подошла к вылету из первой сотни. Опытная теннисистка потеряла 8 позиций и идет 96-й.

Первой ракеткой планеты остается Ига Свентек. Впрочем, лидерство полячки перестало быть безоговорочным. Пропуск ею ряда турниров привел к сокращению преимущества над Ариной Соболенко из Беларуси до 1000 с хвостиком пунктов. На третьей позиции осталась американка Джессика Пегула.

 

К слову, ранее разобрали прогресс Стародубцевой в сезоне-2024.

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Марта КостюкТеннисДаяна ЯстремскаяЭлина Свитолина