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Звездочка "Реала" получил культовый номер и байопик от Netflix

Автор: Антон Федорцив

Первой скрипкой мадридского "Реала" со следующего сезона станет нападающий Винисиус Жуниор. Королевский клуб приступил к продвижению бразильца в новом статусе по смене игрового номера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Вингер отказался от 20-ки на предстоящий сезон. Один из лидеров мадридцев выбрал седьмой номер, который освободился после прощания с "Реалом" Эдена Азара.

Неудачный период бельгийца на "Бернабеу" немного затмил культовый статус "семерки". Однако, за три десятилетия до этого номер носили легендарные фигуры в истории "сливочных". В частности, под 7-м номером трофеи для Королевского клуба выигрывали Криштиану Роналду, Рауль Гонсалес и Эмилио Бутрагеньо.

Другим путем популяризации Винисиуса станет стриминг. Сетевая платформа Netflix анонсировала выход документального фильма о бразильце. Американская компания даже опубликовала трейлер будущей картины. Правда, точная дата выхода байопика пока неизвестна, но премьера состоится не раньше 2025 года.

Винисиус Жуниор перешел в "Реал" в июле 2018 года из бразильского "Фламенго" за 45 млн евро. С тех пор нападающий провел 225 матчей во всех турнирах, в которых забил 59 мячей и отдал 64 результативных передачи. Винисиус дважды стал чемпионом Испании, триумфовал в Лиге чемпионов 2021/22 и завоевал ряд других трофеев.

Напомним, английский "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов и оформил требл в сезоне 2022/23.

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