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Звездный тренер официально возглавил сборную Англии

Фото: Томас Тухель вернулся на Туманный Альбион (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший наставник лондонского "Челси" и ряда других европейских команд Томас Тухель стал главным тренером Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X команды.

51-летний специалист станет новым постоянным менеджером "Трех львов". В сентябре-октябре обязанности главного тренера исполнял наставник английской молодежки Ли Карсли.

Тухель приступит к работе во главе сборной Англии 1 января 2025 года. Контракт с немцем рассчитан до завершения чемпионата мира-2026. Он впервые будет работать на уровне национальных команд, поскольку до сих пор тренировал только клубы на родине, а также во Франции и Англии.

"Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавить сборную Англии. Получить шанс представлять Англию – огромная привилегия, а возможность работать с этой особой и талантливой группой игроков невероятно привлекательна", – заявил Тухель.

Кто такой Томас Тухель

Уроженец городка Крумбах, недолго выступал за "Штутгартер Кикерс" и "Ульм". В 25 лет вынужденно завершил игровую карьеру из-за хронической травмы суставов.

К тренерской работе приступил в 2000 году. Работал с юниорами "Штутгарта", "Аугсбурга" и "Майнца". В августе 2009-го возглавил первую команду "Майнца" и провел во главе ее почти 5 лет. Позже тренировал "Боруссию" Д, "Пари Сен-Жермен" и "Челси".

Во главе дортмундцев завоевал Кубок Германии, с французским грандом – 2 титула Лиги 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги и два Суперкубка Франции, а с лондонцами триумфовал в Лиге чемпионов 2020/21, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира. С мюнхенцами завоевал "золото" Бундеслиги в дебютном сезоне.

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