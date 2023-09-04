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Звезды футбольной сборной и "Прометея". Минспорта обновило список беглых спортсменов

Фото: Анатолий Трубин в лагере сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Министерство молодежи и спорта Украины выпустило новую версию перечня отечественных спортсменов, не вернувшихся из-за границы в срок. Список пополнили футболисты Анатолий Трубин и Артем Довбик, а также баскетболист Иссуф Санон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ведомства.

В обновленный перечень "беглецов" в общей сложности попали 293 атлета. Все они выехали за пределы Украины по специальным разрешениям министерства, но не вернулись по истечении установленных сроков.

К футбольной части списка присоединились легионеры сборной Украины Трубин и Довбик. Оба сменили клубную прописку в летнее трансферное окно. Первый перебрался в лиссабонскую "Бенфику" из "Шахтера", а второй покинул "Днепр-1" ради испанской "Жироны". Остались в списке представители Украины в чемпионате Англии – Михаил Мудрик ("Челси") и Илья Забарный ("Борнмут"). Все они получили вызов в национальную команду на сентябрьские матчи отбора к Евро-2024.

Впервые в список "беглецов" попал защитник баскетбольной сборной Украины Иссуф Санон. Летом он не смог помочь "сине-желтым" в пре-квалификации к Олимпиаде-2024, а в августе начал подготовку к новому сезону в составе "Прометея". Слобожанцы базируются в Риге.

Ранее министр спорта Гутцайт озвучил количество спортсменов, уехавших из Украины из-за войны. По его словам, родину покинули свыше 40 тысяч атлетов. Более трехсот спортсменов стали жертвами российской агрессии.

 

 

 

Фото: Список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины по окончании спортивного мероприятия (mms.gov.ua)

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

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Артем ДовбикСборная УкраиныМинистерство молодежи и спорта