Звезда сборной Украины сменил спорт с маркетинговой целью: эффектное видео

25-летний украинец стал одним из лиц рекламной кампании "ирисок". Он вместе с одноклубниками представил третью форму мерсисайдцев на сезон 2024/25.

Дизайнеры экипировки вдохновлялись эстетикой бейсбола. "Гудисон Парк" – домашняя арена "Эвертона" – 100 лет назад принял выставочный поединок американских бейсбольных команд "Чикаго Уайт Сокс" и "Нью-Йорк Джайентс". Как следствие, форма получила нейтральную цветовую гамму.

Миколенко и другие "ириски" превратились в бейсболистов. Украинский легионер попозировал с бейсбольной перчаткой, а португальский форвард Бету взял в руки биту. Техническим спонсором "Эвертона" остались британцы из Castore.

Что известно о "Эвертоне"

Основанный в 1878 году английский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39 572 места), а переедет на почти 53-тысячный "Брэмли-Мур Док".

"Ириски" завоевали 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне 1984/85 триумфовали в Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и взяли единственный европейский титул.

С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение – 4-е место в сезоне 2004/05. В прошлом сезоне мерсисайдцы спаслись от вылета, несмотря на снятие 8 очков за финансовые нарушения.