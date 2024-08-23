RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда сборной Украины сменил спорт с маркетинговой целью: эффектное видео

Фото: Виталий Миколенко присоединился к презентации новой формы "ирисок" (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорцив

Защитник национальной команды Украины Виталий Миколенко принял участие в демонстрации нового игрового комплекта ливерпульского "Эвертона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X команды.

25-летний украинец стал одним из лиц рекламной кампании "ирисок". Он вместе с одноклубниками представил третью форму мерсисайдцев на сезон 2024/25.

Дизайнеры экипировки вдохновлялись эстетикой бейсбола. "Гудисон Парк" – домашняя арена "Эвертона" – 100 лет назад принял выставочный поединок американских бейсбольных команд "Чикаго Уайт Сокс" и "Нью-Йорк Джайентс". Как следствие, форма получила нейтральную цветовую гамму.

Миколенко и другие "ириски" превратились в бейсболистов. Украинский легионер попозировал с бейсбольной перчаткой, а португальский форвард Бету взял в руки биту. Техническим спонсором "Эвертона" остались британцы из Castore.

 

 

 

Что известно о "Эвертоне"

Основанный в 1878 году английский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39 572 места), а переедет на почти 53-тысячный "Брэмли-Мур Док".

"Ириски" завоевали 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне 1984/85 триумфовали в Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и взяли единственный европейский титул.

С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение – 4-е место в сезоне 2004/05. В прошлом сезоне мерсисайдцы спаслись от вылета, несмотря на снятие 8 очков за финансовые нарушения.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭвертонЧемпионат Англии