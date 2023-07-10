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Звезда сборной Украины неожиданно не поехал на сборы представителя АПЛ

Фото: Виталий Миколенко провел на "Гудисон Парк" 1,5 сезона (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорцив

Ливерпульский "Эвертон" отправился на предсезонные тренировочные сборы без украинского защитника Виталия Миколенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний фланговый исполнитель не улетел в Швейцарию с командой. Тренерский штаб "ирисок" во главе с Шоном Дайчем взял на сборы 28 футболистов.

Миколенко не попал в список избранных. Причины такого решения пока неизвестны. Украинец пропустил концовку сезона из-за травмы. Однако в июне провел два матча квалификации к Евро-2024 в составе национальной команды.

В сезоне 2022/23 Миколенко был основным левым защитником "Эвертона". В общей сложности воспитанник киевского "Динамо" провел 35 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился. "Заработал" 4 желтые карточки.

На летний период "ириски" запланировали ряд спаррингов. Соперниками мерсисайдцев будут "Ньон", "Уиган", "Болтон", "Сток Сити" и лиссабонский "Спортинг". В стартовом туре АПЛ "Эвертон" 12 августа встретится с лондонским "Фулхэмом" дома.

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