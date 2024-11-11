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Звезда сборной Грузии получил награду Лиги 1 перед матчем с Украиной

Сент-Этьен, Понедельник 11 ноября 2024 17:26
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Звезда сборной Грузии получил награду Лиги 1 перед матчем с Украиной Фото: Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили (instagram.com/geo__team)
Автор: Андрей Костенко

Вингер национальной команды Грузии Зурико Давиташвили стал лучшим игроком чемпионата Франции в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х Профсоюза профессиональных футболистов Франции (UNFP) .

Легионер "Сент-Этьена" в прошлом месяце забил 5 голов в 3-х матчах. В опросе, проходившем на сайте UNFP, он опередил полузащитника ПСЖ Брэдли Барколя и голкипера "Лилля" Лукаса Шевалье.

Давиташвили проводит первый сезон в составе 10-кратного чемпиона Франции, вернувшегося в элиту после двух лет выступлений во втором дивизионе. Ранее грузин два года отыграл в "Бордо", где действовал вместе с нашим Данилом Игнатенко.

"Сент-Этьен" в целом проводит чемпионат не очень удачно. После 11 туров команда находится в турнирной таблице на 16-й строчке (из 18-ти участников). Однако индивидуальные действия грузинского футболиста поразили болельщиков, отдавших ему предпочтение в споре с представителями клубов-лидеров.

Звезда сборной Грузии получил награду Лиги 1 перед матчем с Украиной

Сборная Грузии в Лиге наций 2024/25

Национальная команда Грузии, выступающая в квартете В1 вместе со сборными Украины, Чехии и Албании, начала турнир с двух побед – над Чехией (4:1) и Албанией (1:0). Однако в третьем и четвертом турах потерпела поражения от "сине-желтых" и албанцев (дважды – по 0:1).

В настоящее время подопечные Вилли Саньоля с 6 очками занимают в таблице вторую строчку, отставая на один балл от чехов. Сборную Албании они опережают по дополнительным показателям. А преимущество над Украиной достигает двух пунктов.

В заключительной игровой сессии грузины сыграют дома против Украины и на выезде с Чехией. Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в Батуми на "Аджарабет Арене". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Ранее лидер "Динамо" выбыл из списка сборной Украины в Лигу наций.

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