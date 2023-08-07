Звезда "Шахтера" перейдет к чемпиону Португалии, – инсайдер

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин близок к трансферу в ряды лиссабонской "Бенфики".
Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
Молодой кипер всерьез заинтересовал португальский гранд. "Орлы" якобы сделали официальное предложение "горнякам" относительно покупки украинца.
"Бенфика" готова заплатить за Трубина 10 млн евро. Еще миллион в евровалюте "Шахтера" сможет получить в качестве бонусов. Кроме того, договор будет предусматривать процент от последующей продажи голкипера в размере 40%. Стороны намерены закрыть соглашение в ближайшие дни.
Ранее Трубин якобы договорился о переходе в миланский "Интер" следующим летом. "Нерадзурри" не смогли удовлетворить запросы "горняков", поэтому украинский вратарь собирался переехать в чемпионат Италии следующим летом свободным агентом. В ответ "Шахтер" пригрозил сделать Трубина резервистом.
В сезоне 2022/23 Трубин провел 38 матчей во всех турнирах, 14 из них – "сухие". На Евро-2023 он дошел до полуфинала в составе сборной Украины U-21. В составе национальной команды сыграл 7 поединков.
К слову, ранее "Днепр-1" продал Довбика в "Жирону" из чемпионата Испании.
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