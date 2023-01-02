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Лидер "Рейнджерс" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ

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Санрайз, Понедельник 02 января 2023 09:58
Лидер "Рейнджерс" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ Фото: Мика Зибанеджад забросил две шайбы "Флориде" (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал центрфорварда Нью-Йорк Рейнджерс Мику Зибанеджада главной звездой очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный швед приложился к выездной победе над "Флоридой". В середине первого периода 29-летний нападающий прорвался сквозь центральную зону "Пантерз" и переиграл Бобровского в ближнем бою.

Во второй 20-минутке именно Зибанеджад удвоил преимущество "Рейнджерс". Скандинав получил в правой зоне вбрасывания передачу Какко из-за ворот и выполнил точный бросок в дальнюю девятку. Далее на площадке начались качели, "Флорида" сократила отрыв до минимума (3:4), но пропустила выпад Панарина в финальном периоде.

Благодаря победе "Рейнджерс" сумели закрепиться в зоне плей-офф дивизиона Метрополитен. Нью-йоркцы идут четвертыми и набрали 46 пунктов. На два очка меньше у "Питтсбурга" и "Нью-Йорк Айлендерс".

В топ-тройку звезд также попали защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон и форвард "Оттавы" Джейк Луккини. Швед двумя ассистами помог обыграть "Чикаго" на выезде (5:2). Тем временем канадец оформил дебютную в карьере шайбу в НХЛ против "Баффало" (3:1).

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