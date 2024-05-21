Звезда "Реала" неожиданно объявил о завершении карьеры

34-летний хавбек решил завершить выступления на профессиональном уровне после домашнего Евро-2024. Последние десять сезонов он провел в рядах "сливочных".

"17 июля 2014 года – день моей презентации в "Реале". День, изменивший мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было начало новой главы в крупнейшем клубе мира. После 10 лет эта глава завершается. Никогда не забуду этого дерзкого удачного времени", – написал Кроос.

Немец после завоевания титула Ла Лиги получит возможность еще и выиграть трофей Лиги чемпионов. 1 июня "Реал" сойдется с дортмундской "Боруссии" в финале турнира. На чемпионате Европы Германия встретится со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Кто такой Тони Кроос

Уроженец Грайфсвальда, воспитанник мюнхенской "Баварии". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2007/08.

В 2009-2010 гг. защищал цвета леверкузенского "Байера" на правах аренды. В 2014 году перешел из "Баварии" в "Реал". Многократный чемпион Германии и Испании, победитель Лиги чемпионов с мюнхенцами (2012/13) и мадридцами (4 раза), выиграл многие другие трофеи.

В рядах сборной Германии дебютировал в 2010 году. В рядах Бундестим стал чемпионом мира на Мундиале-2014. В общей сложности сыграл за национальную команду 108 матчей (17 голов).