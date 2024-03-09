Звезда "Хьюстона" силовым данком после перехвата наказал "Портленд": момент дня в НБА

Американец запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Портлендом". Он на собственной половине классно перехватил мяч, прошел под щит "Трэйл Блэйзерс" и эффектно вонзил сверху одной рукой.

Стараниями Грина и других "Рокетс" одержали выездную победу (123:107). "Хьюстон" подтянулся к первой десятке Западной конференции НБА. В свою очередь "Портленд" здесь – предпоследний.

Самым результативным на паркете стал защитник "Трэйл Блэйзерс" Дэлано Бэнтон. Он набрал 30 очков, сделал 8 подборов и отдал 5 передач. Зато Грин добавил в копилку "Рокетс" 27 пунктов.

Кто такой Джейлен Грин

Уроженец Калифорнии, вместо выступлений на студенческом уровне выбрал Лигу развития НБА. Выбран "Хьюстоном" под вторым номером драфта ассоциации-2021.

Проводит третий сезон в профессионалах. Попал в Команду новичков по итогам дебютной кампании. В составе сборной США стал чемпионом мира на уровнях U-17 и U-19, а также триумфовал в ФИБА Америк-2017 среди 16-летних.

По материнской линии имеет филиппинские корни. Отчим Грина играл с чемпионом НБА-2011 Дешоном Стивенсоном в старшей школе во Фресно.