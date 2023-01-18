RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда "Филадельфии" с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Кевин Хейс забросил 3 шайбы "Анахайму" (twitter.com/NHLFlyers)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги выбрал центрфорварда "Филадельфии Флайерз" Кевина Хейса главной звездой игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный американец сыграл ведущую роль в домашней победе над "Анахайм Дакс" (5:2). Он забросил шайбу в первом периоде и еще две – в третьем.

Именно Хейс открыл счет, когда в большинстве метко пробил из правой зоны вбрасывания после передачи ДеАнджело. На старте же третьей 20-минутки форвард завершил молниеносную комбинацию с участием Эллисона и Лотона. А на десерт он из центра площадки отправил шайбу в пустые ворота.

Для Хейса этот хет-трик – первый в карьере НХЛ. Нынешний сезон стал девятым в сильнейшей лиге планеты для центрфорварда из Бостона. Ранее он защищал цвета "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Виннипег Джетс".

Дополнили топ-тройку вечера центрфорвард "Торонто" Вильям Нюландер и защитник "Миннесоты" Джаред Сперджен. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в перестрелке с "Флоридой" (5:4 ОТ). Второй же забросил две шайбы "Вашингтону" в столице (4:2).

К слову, накануне форвард "Колорадо" Маккиннон возглавил топ-3 звезд с четырьмя набранными пунктами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей