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Звезда "Эдмонтона" набрал пять пунктов в разгроме "Анахайма" в НХЛ: видео

Фото: "Ойлерз" 8 раз расстроили вратарей "Дакс" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Центрфорвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид и партнеры организовали погром "Анахайм Дакс" в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

"Нефтяники" и "утки" устроили самое результативное противостояние вечера за океаном. Главным героем встречи стал Макдэвид, оформивший один гол и четырежды ассистировал одноклубникам.

В стартовом периоде "Анахайм" дважды выходил вперед. В центре событий очутился Джонс. Вингер "Дакс" сначала замкнул дальнюю штангу после прострела от правого борта, а затем эффектно разобрался с защитником в центральной зоне и пробил голкипера.

"Эдмонтон", однако, ответил четырьмя шайбами, к трем из которых приложился Макдэвид. Размочил счет Кейн, который в касание точно пробил из правой зоны. Впоследствии отсюда отличился и лидер команды. А затем Макдэвид помог забить Ньюдженту-Хопкинсу и Хайману.

Во второй и третьей 20-минутках "Ойлерз" добавили еще по две шайбы. После гола Хэмблина суперассистент "Эдмонтона" вывел Хаймана один на один с голкипером. В свою очередь Драйзайтль и Экхольм реализовали большинство хозяев в финальном периоде.

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