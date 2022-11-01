Звезда "Динамо" стал лучшим игроком тура УПЛ

Полузащитник Виталий Буяльский – игрок тура высшего дивизиона. Он оформил дубль в матче против "Кривбасса".

Хавбек вышел в старте "Динамо" и провел на поле 81 минуту. 29-летний украинец удвоил преимущество "бело-синих" в середине первого тайма, а на старте второй половины забил третий мяч киевлян после нереализованного пенальти Цыганка.

Буяльского признали лучшим в 10-м туре по решению специалистов экспертного совета. В него вошли известные в прошлом бомбардиры и тренеры: Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин и Яворский. В предыдущем туре игроком недели стал форвард "Кривбасса" Дебелко.

В нынешнем сезоне Виталий Буяльский провел 8 матчей в УПЛ, в которых забил 7 мячей и оформил 1 ассист. Самыми результативными в карьере хавбека до сих пор остаются сезоны 2021/22 и 2019/20. Тогда он забил по 9 голов.