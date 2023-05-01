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Звезда "Динамо" вернулся к тренировкам: он пропустил полгода

Фото: Николай Шапаренко возобновил тренировки с "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

К занятиям в общей группе киевского "Динамо" вернулся полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний хавбек завершил восстановление после тяжелой травмы колена. В воскресенье он впервые тренировался с основой "бело-синих" после полугодовой паузы.

В сентябре прошлого года Шапаренко порвал "кресты" на старте группового этапа Лиги Европы и вынужден был лечь на операционный стол. Хирургическое вмешательство было проведено в клинике Барселоны. Позже украинца ждала реабилитация в несколько месяцев.

В нынешнем сезоне Шапаренко сыграл всего 9 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Сроки возвращения полузащитника на поле неизвестны. В его отсутствие позицию в центральной зоне "Динамо" рядом с Сидорчуком закрывают Шепелев и Андриевский.

"Динамо" идет на 4-й строчке Премьер-лиги. Киевляне набрали 44 очка и отстают от представителей первой тройки. У "Зари" 49 пунктов, у "Днепра-1" – 51, а у "Шахтера" – 56. "Спортклубовцы" еще и сыграли на матч меньше.

К слову, ранее "Динамо" с Шовковским во главе обыграло "Металлист" в большинстве.

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