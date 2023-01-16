Звезда "Денвера" оформил победный трехочковый за мгновение до сирены: момент дня в НБА

Серб вырвал домашнюю победу над "Орландо" для "Наггетс". При равном счете (116:116) он получил передачу партнера за линией штрафных бросков, сделал шаг назад и выполнил бросок из-за дуги. Хронометр остановился на отметке 0,2 секунды, так что отыграться "Мэджик" не успели.

Благодаря триумфу "Денвер" стал единоличным лидером Западной конференции НБА. "Наггетс" одержали 30 побед в регулярном чемпионате и уверенно проходят в плей-офф сезона. Тем временем "Орландо" всего на 13-й на позиции на Востоке.

Сам Йокич провел в игре около 35 минут. За это время он успел собрать трипл-дабл. В его активе 17 очков, 10 подборов и 14 передач. Самым результативным в матче стал форвард "Денвера" Гордон (25 пунктов).

Кто такой Никола Йокич

Уроженец сербского Сомбора, воспитывался в белградском клубе "Мега". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.

На драфте НБА-2014 выбран "Денвером". Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), участник Матча всех звезд (2019, 2020, 2021, 2022). Завоевал "серебро" Олимпиады в Токио со сборной Сербии.

Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – назван в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.